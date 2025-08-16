Balade aux lanternes le quartier historique de Nevers Esplanade du Palais ducal Nevers

Esplanade du Palais ducal 1 Place de l'Hôtel de Ville Nevers

2025-08-16 19:30:00

2025-09-12 21:00:00

2025-08-16 2025-08-29 2025-09-12 2025-12-05

Balade aux lanternes le quartier historique de Nevers.

Venez découvrir les rues peu connues du quartier historique de Nevers (Rue du Calvaire, Rue Casse-Cou, Place Mossé…) à la lueur des lanternes !

Cette visite est proposée par l’Office de Tourisme de Nevers.

A partir de 6 ans. Pas d’enfant en-dessous de cet âge. Attention aux poussettes les chemins empruntés ont des escaliers, des pavés…

Durée 1h30. Max 30 personnes.

Rendez-vous sur l’esplanade du Palais ducal les vendredis 2 et 30 mai à 20h30 ; 18 juillet et 1er aout à 21h ; 14, 16 et 29 août à 20h30 ; 12 septembre à 19h30 ; 5 décembre à 17h30.

Tarifs de 6 à 11 ans 4€ / à partir de 12 ans 8€.

Billetterie et réservation obligatoire à l’Office de Tourisme.

Billetterie en ligne https://www.nevers-tourisme.com/boutique-et-billetterie/

Pas de paiement sur place, le soir-même. Pas de remboursement.

L’Office de Tourisme se réserve le droit d’annuler une date en cas de force majeure.

Cette animation vous intéresse pour la faire en groupe? Contactez l’Office pour réserver votre date ! .

Esplanade du Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

