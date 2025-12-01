Balade aux lanternes Rue du port Pontrieux
Balade aux lanternes Rue du port Pontrieux samedi 13 décembre 2025.
Balade aux lanternes
Rue du port Gare SNCF Pontrieux Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-13 18:00:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Venez tous avec votre lanterne ! Déambulation dans Pontrieux, organisée par le comité d’animations pontrivien, avec la participation des commerçants, des écoles et collèges, des ateliers d’art… RDV à la gare SNCF. Chocolat chaud, vin chaud, musique avec les Wargasound à la Salle d’animations. .
Rue du port Gare SNCF Pontrieux 22260 Côtes-d’Armor Bretagne
