Balade aux lanternes Rue du port Pontrieux

Balade aux lanternes

Rue du port Gare SNCF Pontrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 18:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Venez tous avec votre lanterne ! Déambulation dans Pontrieux, organisée par le comité d’animations pontrivien, avec la participation des commerçants, des écoles et collèges, des ateliers d’art… RDV à la gare SNCF. Chocolat chaud, vin chaud, musique avec les Wargasound à la Salle d’animations. .

Rue du port Gare SNCF Pontrieux 22260 Côtes-d’Armor Bretagne

