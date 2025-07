BALADE AUX ORPELLIERES Sérignan

BALADE AUX ORPELLIERES

Chemin de Mer et Soleil Sérignan Hérault

Tarif : 0 – 0 – EUR

Début : 2025-09-04

fin : 2025-09-11

2025-09-04 2025-09-11

Suivez le sentier des Orpellières, au milieu des plantes et animaux typiques de cet écosystème littoral protégé, que vous apprenez à connaître avec une guide-conférencière.

Réservation obligatoire. .

Chemin de Mer et Soleil Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

English :

Follow the Orpellières trail, among the plants and animals typical of this protected coastal ecosystem, which you’ll get to know with an expert guide

German :

Folgen Sie dem Orpellières-Pfad inmitten der typischen Pflanzen und Tiere dieses geschützten Küstenökosystems, das Sie mit einer Fremdenführerin kennen lernen

Italiano :

Seguite il sentiero delle Orpellières, tra le piante e gli animali tipici di questo ecosistema costiero protetto, che imparerete a conoscere con una guida-docente

Espanol :

Siga el sendero de Orpellières, entre plantas y animales típicos de este ecosistema costero protegido, que conocerá con un guía-conferenciante

L’événement BALADE AUX ORPELLIERES Sérignan a été mis à jour le 2025-07-22 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE