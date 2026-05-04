Cordemais

Balade aux sources du Sillon

16 La Colle Cordemais Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 12:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Entre panoramas sur la vallée de la Loire et chemins boisés bordés de rivières, laissez-vous surprendre par la richesse et la diversité des paysages, guidé par une animatrice nature.

Le parcours est rythmé par des temps d’échange, d’observation et de petites activités. Environ 3 km sur chemins escarpés, avec plusieurs dénivelés.

Il ne s’agit pas d’une randonnée sportive, mais il est recommandé d’être à l’aise pour marcher plusieurs kilomètres et de prévoir une tenue et des chaussures adaptées. Parcours non accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes. .

16 La Colle Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 45 35 96

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English :

L’événement Balade aux sources du Sillon Cordemais a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay