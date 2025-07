Balade avec Jean-Marie François Festival Chés Wèpes Le Boisle

Balade avec Jean-Marie François Festival Chés Wèpes Le Boisle vendredi 8 août 2025.

Balade avec Jean-Marie François Festival Chés Wèpes

29 rue aux savons Le Boisle Somme

Début : 2025-08-08 18:00:00

fin : 2025-08-08

Le Boisle 18H à l’entrée des étangs du Boisle 29 rue aux savons

Avec Jean-Marie François ( Possibilité de se garer à l’extérieur ) La Municipalité offrira le pot de l’amitié à l’issue de la balade ( Durée 1H30 )

Dans un écrin de verdure, les 6 étangs du Boisle vous attendent à l’ombre des saules et des aulnes. Dans l’eau dormante, carpes et truites glissent paresseusement. Une poule d’eau s’effraie, et les jars aux cous fiers montent la garde. Jean Marie François propose de vous emmener en balade au cœur de ce lieu paisible et bucolique, et de vous y narrer les contes de l’Authie et de la forêt de Crécy, toutes proches, ainsi que les légendes liées à la faune de cet univers aquatique (pichons, blairies, guernouilles, locteux*…).

*poissons; foulques; grenouilles; hérons… .

29 rue aux savons Le Boisle 80150 Somme Hauts-de-France +33 3 22 71 17 00

