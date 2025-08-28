Balade avec la Croisée des Villages Cherveux

Balade avec la Croisée des Villages Cherveux jeudi 28 août 2025.

Plan d’O Cherveux Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-08-28
fin : 2025-08-28

2025-08-28

Envie de prendre l’air et de profiter d’un moment convivial en pleine nature ?

Les balades de La Croisée des Villages offrent l’occasion d’explorer la faune et la flore locale, de redécouvrir le territoire et de partager sa passion avec d’autres.   .

Plan d’O Cherveux 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 25 73 42  coordination@lacroiseedesvillages79.com

