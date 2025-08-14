Balade avec la Croisée des Villages La Crèche
Balade avec la Croisée des Villages
Terrain de Foot La Crèche Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-08-14
fin : 2025-08-14
2025-08-14
Envie de prendre l’air et de profiter d’un moment convivial en pleine nature ?
Les balades de La Croisée des Villages offrent l’occasion d’explorer la faune et la flore locale, de redécouvrir le territoire et de partager sa passion avec d’autres. .
Terrain de Foot La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 25 73 42 coordination@lacroiseedesvillages79.com
