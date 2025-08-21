Balade avec la Croisée des Villages Pamproux

Balade avec la Croisée des Villages Pamproux jeudi 21 août 2025.

Balade avec la Croisée des Villages

Terrain de Pétanque Pamproux Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-21

fin : 2025-08-21

Date(s) :

2025-08-21

Envie de prendre l’air et de profiter d’un moment convivial en pleine nature ?

Les balades de La Croisée des Villages offrent l’occasion d’explorer la faune et la flore locale, de redécouvrir le territoire et de partager sa passion avec d’autres. .

Terrain de Pétanque Pamproux 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 25 73 42 coordination@lacroiseedesvillages79.com

English : Balade avec la Croisée des Villages

German : Balade avec la Croisée des Villages

Italiano :

Espanol : Balade avec la Croisée des Villages

L’événement Balade avec la Croisée des Villages Pamproux a été mis à jour le 2025-08-05 par OT Haut Val De Sèvre