Balade avec la Croisée des Villages Salle de l’EVS Saint-Maixent-l’École

Balade avec la Croisée des Villages

Salle de l’EVS Rue de l’Abbaye Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-06

fin : 2026-03-03

Date(s) :

2026-01-06 2026-02-03 2026-03-03

Les balades sont des moments dans lesquels les participants explorent la richesse de la faune et la flore locale, tout en partageant leur passion avec d’autres amateurs. Encadrées par notre animateur, ces promenades permettent de redécouvrir notre magnifique territoire, mais aussi de créer des liens avec les autres participants.

Niveau grands marcheurs .

Salle de l’EVS Rue de l’Abbaye Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 25 73 42 coordination@lacroiseedesvillages79.com

English : Balade avec la Croisée des Villages

