Balade avec le CPIE des Pays de l'Aisne

Château-Thierry Aisne

2025-08-06 14:00:00

2025-08-06 16:00:00

2025-08-06

Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) des Pays de l’Aisne propose une balade nature le mercredi 6 août 2025 de 14h à 16h à Château-Thierry. Cette sortie invite les participants à découvrir les plantes et leurs usages, la faune locale, et à reconnaître quelques espèces d’oiseaux et d’insectes. Une belle occasion d’en apprendre davantage sur la biodiversité présente autour de chez soi.

L’inscription est obligatoire car les places sont limitées. Le lieu précis de rendez-vous sera communiqué quelques jours avant la date de la sortie. Les inscriptions sont traitées uniquement du lundi au vendredi et doivent être effectuées au plus tard trois jours avant l’événement.

Pour vous inscrire ou obtenir plus d’informations, contactez le CPIE des Pays de l’Aisne à l’adresse contact@cpie-hautsdefrance.fr(link sends e-mail) ou au 03 23 80 03 03.

+33 3 23 80 03 03 contact@cpie-hautsdefrance.fr

