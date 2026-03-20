Balade avec les ânes La Hallotière
Balade avec les ânes La Hallotière dimanche 29 mars 2026.
Balade avec les ânes
70 La Mare Engrand La Hallotière Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Balade avec les ânes et pique-nique sorti du sac ! Le dimanche 29 mars de 10h30 à 15h à l’Écurie du Bonheur à la Hallotière. Venez profiter d’un moment convivial en pleine nature. .
70 La Mare Engrand La Hallotière 76780 Seine-Maritime Normandie +33 6 37 97 96 77
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English : Balade avec les ânes
L’événement Balade avec les ânes La Hallotière a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray