Balade avec les ânes

70 La Mare Engrand La Hallotière Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Balade avec les ânes et pique-nique sorti du sac ! Le dimanche 29 mars de 10h30 à 15h à l’Écurie du Bonheur à la Hallotière. Venez profiter d’un moment convivial en pleine nature. .

70 La Mare Engrand La Hallotière 76780 Seine-Maritime Normandie +33 6 37 97 96 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade avec les ânes

L’événement Balade avec les ânes La Hallotière a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray