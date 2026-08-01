Balade avec les ânes, visite du village activité parent/enfant La Hallotière
lundi 17 août 2026 · La Hallotière
Informations pratiques
La Hallotière
Balade avec les ânes, visite du village activité parent/enfant
70 La Mare Engrand La Hallotière Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 15:30:00
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-17
Rendez-vous à l’Écurie du Bonheur à La Hallotière pour découvrir le poney en famille !
Prévoir un goûter. .
70 La Mare Engrand La Hallotière 76780 Seine-Maritime Normandie +33 6 37 97 96 77
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English : Balade avec les ânes, visite du village activité parent/enfant
L’événement Balade avec les ânes, visite du village activité parent/enfant La Hallotière a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray