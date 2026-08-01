Informations pratiques

La Hallotière

Balade avec les ânes, visite du village activité parent/enfant

70 La Mare Engrand La Hallotière Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 15:30:00

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-17

Rendez-vous à l’Écurie du Bonheur à La Hallotière pour découvrir le poney en famille !

Prévoir un goûter. .

70 La Mare Engrand La Hallotière 76780 Seine-Maritime Normandie +33 6 37 97 96 77

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English : Balade avec les ânes, visite du village activité parent/enfant

L’événement Balade avec les ânes, visite du village activité parent/enfant La Hallotière a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray