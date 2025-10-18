Balade avec les biquettes Route de Champs Saint-Bris-le-Vineux

Balade avec les biquettes Route de Champs Saint-Bris-le-Vineux samedi 18 octobre 2025.

Balade avec les biquettes

Route de Champs La Ferme de Claire, écosystème Ulteria Saint-Bris-le-Vineux Yonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-10-18 10:30:00

fin : 2025-12-06 12:00:00

2025-10-18 2025-10-22 2025-10-25 2025-10-29 2025-11-01 2025-12-06

Balade d’environ 1h dans les collines des champs Galottes. Prévoir les baskets. Puis dégustation de nos fromages accompagné d’un verre de Saint-Bris. .

Route de Champs La Ferme de Claire, écosystème Ulteria Saint-Bris-le-Vineux 89530 Yonne Bourgogne-Franche-Comté accueil@ferme-claire.fr

