Balade avec les boucs & démonstration d’éducation | Bique-Bag Rue Jean Baptiste Tuja Langeac

Balade avec les boucs & démonstration d’éducation | Bique-Bag

Rue Jean Baptiste Tuja Entrée du camping Langeac Haute-Loire

Début : Mercredi 2025-07-23 16:00:00

Après une présentation du troupeau et une approche sensorielle des animaux, vous vous baladerez avec les caprins le long de la rivière. Dégustation d’un sirop maison surprise et démonstration de l’éducation et de l’apprentissage des caprins malins!

Rue Jean Baptiste Tuja Entrée du camping Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 28 96 34 biquebag.baladebouc@gmail.com

English :

After a presentation of the herd and a sensory approach to the animals, you’ll stroll with the goats along the river. Taste a surprise homemade syrup and see how clever goats learn and learn!

German :

Nach einer Vorstellung der Herde und einer sensorischen Annäherung an die Tiere wandern Sie mit den Ziegen entlang des Flusses. Verkostung eines hausgemachten Überraschungssirups und Demonstration der Erziehung und des Lernens der klugen Ziegen!

Italiano :

Dopo una presentazione del gregge e un approccio sensoriale agli animali, camminerete con le capre lungo il fiume. Assaggerete uno sciroppo fatto in casa a sorpresa e vedrete come le capre intelligenti imparano e apprendono!

Espanol :

Tras una presentación del rebaño y un acercamiento sensorial a los animales, paseará con las cabras a lo largo del río. ¡Pruebe un sirope casero sorpresa y vea cómo las cabras inteligentes aprenden y aprenden!

