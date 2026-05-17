Balade avec les écogardes à Port-Miou Port Miou Cassis

Cassis

Balade avec les écogardes à Port-Miou

Dimanche 17 mai 2026 de 10h à 12h.

Mercredi 17 juin 2026 de 10h à 12h.

Mercredi 24 juin 2026 de 10h à 12h. Port Miou Château de Port-Miou Cassis Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 10:00:00

fin : 2026-06-24 12:00:00

Date(s) :

2026-05-17 2026-06-17 2026-06-24

Les 27 mai, 17 juin et 24 juin, venez (re)découvrir la Calanque de Port-Miou avec les écogardes du Parc national des Calanques.

En compagnie des écogardes du Parc national, partez pour une balade découverte des patrimoines de la Calanque de Port-Miou. Lieu chargé d’histoires, Port-Miou est bien plus qu’un passage vers Port-Pin et En-Vau… Entre patrimoine bâti remarquable, découverte de milieux naturels uniques, lecture de paysage et autres curiosités géologiques les écogardes vous livreront les secrets de la calanque.



Informations

Départ 10h au Château de Port Miou

Durée environ 2h

Arrivée Trou Souffleur

Difficulté facile



Accès

• En transports en commun Ligne 373 Gare SNCF de Cassis Parking Gorguettes Presqu’île (Bailli de Suffren)

• En voiture Se garer au parking de la presqu’île (ou Avenue Notre-Dame) ou au parking relai des Gorguettes (puis ligne 373)



Matériel à prévoir

• Chaussures adaptées à la marche

• Casquette ou chapeau

• Crème solaire

• Eau (au moins 1L par personne)



Une balade accessible, conviviale et enrichissante pour petits et grands. .

Port Miou Château de Port-Miou Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 60 96 89 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On May 27, June 17 and June 24, come and (re)discover the Calanque de Port-Miou with the eco-guards from the Parc national des Calanques.

L’événement Balade avec les écogardes à Port-Miou Cassis a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme de Cassis