Balade avec les écogardes sur la Route des Crêtes Cassis

Balade avec les écogardes sur la Route des Crêtes

Samedi 15 novembre 2025 de 10h à 11h45. Route des Crêtes Cassis Bouches-du-Rhône

En compagnie des écogardes du Parc national des Calanques, partez pour une balade animée sur la Route des Crêtes le samedi 15 novembre à 10h.

Au fil de la balade animée et commentée par les écogardes, les visiteurs pourront observer de près la flore et la faune qui peuplent ces écosystèmes fragiles et comprendre la formation géologique du Parc National des Calanques avec un focus sur le secteur de la Ciotat. Lectures de paysage, observations naturalistes, faits historiques sur La Ciotat et le Parc… Ils appréhenderont ainsi les défis auxquels la nature fait face et les actions de préservation entreprises par le Parc national.



Ces balades guidées, ouvertes à tous, offrent une expérience enrichissante pour découvrir les trésors naturels des Calanques tout en participant activement à leur préservation. Ne manquez pas cette opportunité de vous immerger dans la beauté sauvage du Parc national des Calanques !



Informations pratiques



Lieu & horaire de rendez-vous 10h le samedi 15 novembre 2025

RDV à l’aire de stationnement au niveau du virage du sémaphore (point GPS 43.181507, 5.570804)

Gratuit sans inscription

Durée 1h45 environ

Public tout public, les enfants (accompagnés) sont les bienvenus.

À prévoir bonnes chaussures, jumelles si possible

En cas de mauvais temps (pluie, orage) ou de journée rouge (risque incendie), la balade sera annulée.

Contact 06 98 73 19 40



Parce que mieux connaître, c’est déjà protéger venez découvrir les Calanques autrement, avec celles et ceux qui les préservent au quotidien. .

Route des Crêtes Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 98 73 19 40

English :

Join the Calanques National Park eco-guards for an animated walk along the Route des Crêtes on Saturday November 15 at 10am.

German :

In Begleitung der Ecogardes des Nationalparks Calanques können Sie am Samstag, den 15. November um 10 Uhr zu einem animierten Spaziergang auf der Route des Crêtes aufbrechen.

Italiano :

Unisciti alle guardie ecologiche del Parc national des Calanques per una passeggiata animata lungo la Route des Crêtes sabato 15 novembre alle 10.00.

Espanol :

Únase a los ecoguardas del Parc national des Calanques en un animado paseo por la Route des Crêtes el sábado 15 de noviembre a las 10:00 horas.

