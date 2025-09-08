Balade avec Marie Geneviève, Ambassadeur de la Vallée du Kiwi Sorde-l’Abbaye

Balade avec Marie Geneviève, Ambassadeur de la Vallée du Kiwi

Place de la mairie Sorde-l’Abbaye Landes

Gratuit

2026-01-06

Visitez Sorde l’Abbaye autrement avec Marie-Geneviève qui vous propose une balade commentée du village. Vous découvrirez l’église abbatiale de Sorde et poursuivrez votre visite le long du Gave jusqu’à l’Hôpital des pèlerins. Rendez-vous sur la place de la mairie. Limité à 6 personnes. Réservation obligatoire par téléphone au 05 58 73 00 52 ou par mail à tourisme@lavalleedukiwi.com. .

Place de la mairie Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 00 52 tourisme@lavalleedukiwi.com

English : Balade avec Marie Geneviève, Ambassadeur de la Vallée du Kiwi

Visit Sorde l’Abbaye in a different way with Marie-Geneviève, who offers a guided tour of the village. You’ll discover Sorde’s abbey church and continue your tour along the Gave to the Pilgrims’ Hospital. Meet at Place de la Mairie. Booking essential.

German : Balade avec Marie Geneviève, Ambassadeur de la Vallée du Kiwi

Besuchen Sie Sorde l’Abbaye einmal anders mit Marie-Geneviève, die Ihnen einen kommentierten Spaziergang durch das Dorf anbietet. Sie lernen die Abteikirche von Sorde kennen und setzen Ihren Rundgang entlang des Flusses Gave bis zum Pilgerhospital fort. Treffpunkt: auf dem Rathausplatz. Mit Voranmeldung.

Italiano :

Visitate Sorde l’Abbaye in modo diverso con Marie-Geneviève, che propone una visita guidata del villaggio. Scoprirete la chiesa abbaziale di Sorde e proseguirete la visita lungo il Gave fino all’Ospedale dei Pellegrini. Ritrovo in Place de la Mairie. Prenotazione obbligatoria.

Espanol : Balade avec Marie Geneviève, Ambassadeur de la Vallée du Kiwi

Visite Sorde l’Abbaye de una forma diferente con Marie-Geneviève, que le ofrece una visita guiada por el pueblo. Descubrirá la iglesia abacial de Sorde y continuará su recorrido por el Gave hasta el Hospital de Peregrinos. Encuentro en la Place de la Mairie. Imprescindible reservar.

