Venez découvrir l’histoire de l’Abbaye de Cagnotte en compagnie de Robert. Vous visiterez l’église où vous pourrez admirer les sarcophages du 5ème siècle et en apprendre plus sur la fonction du pourrissoir. Rendez-vous sur la place de l’église. Animation limitée à 6 personnes.

Réservation obligatoire par téléphone au 05 58 73 00 52 ou par mail à tourisme@lavalleedukiwi.fr .

Eglise Notre Dame de Corheta

Cagnotte 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 00 52 tourisme@lavalleedukiwi.fr

English : Balade avec Robert, Ambassadeur de la Vallée du Kiwi

Come and discover the history of Cagnotte Abbey with Robert. You’ll visit the church, where you can admire the 5th-century sarcophagi and learn more about the function of the rotting room. Snack at the end of the tour. Meet at the church square.

German : Balade avec Robert, Ambassadeur de la Vallée du Kiwi

Lernen Sie in Begleitung von Robert die Geschichte der Abtei von Cagnotte kennen. Sie besichtigen die Kirche, in der Sie Sarkophage aus dem 5. Jahrhundert bewundern und mehr über die Funktion der Fäule erfahren können. Imbiss am Ende der Besichtigung. Treffpunkt: Platz vor der Kirche.

Italiano :

Venite a scoprire la storia dell’Abbazia di Cagnotte in compagnia di Robert. Visiterete la chiesa, dove potrete ammirare i sarcofagi del V secolo e conoscere la funzione della stanza della putrefazione. Merenda alla fine della visita. Ritrovo sul piazzale della chiesa.

Espanol : Balade avec Robert, Ambassadeur de la Vallée du Kiwi

Venga a descubrir la historia de la abadía de Cagnotte en compañía de Robert. Visitará la iglesia donde podrá admirar los sarcófagos del siglo V y conocer la función de la sala de putrefacción. Merienda al final de la visita. Encuentro en la plaza de la iglesia.

