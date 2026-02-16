Balade avec un berger à Iraty Ferme Peotenia Saint-Jean-le-Vieux

Balade avec un berger à Iraty

Ferme Peotenia 361 chemin Peotenia Saint-Jean-le-Vieux Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Matinée découverte du métier de berger à Iraty avec Jean Michel, berger. Repas à base des produits locaux de la ferme. Balade de 5 km accessible à toute personne valide. Une montée d’environ 40 minutes vous permettra de rejoindre le troupeau, puis Jean Michel vous précisera la manière dont chacun se positionnera pour faire descendre le troupeau vers le coral. Ceux qui le souhaitent pourront ainsi participer au comptage et suivre de près les soins apportés aux brebis. Le groupe se retrouvera autour d’un apéritif et partagera un repas à base de produits de la ferme et locaux.

RDV à la ferme Peotenia de St Jean le Vieux. Réservation obligatoire. Possibilité de jours supplémentaires pour des groupes de plus de 13 personnes. .

Ferme Peotenia 361 chemin Peotenia Saint-Jean-le-Vieux 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 77 65 62 contact@ferme-peotenia.com

