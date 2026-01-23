Balade avec un berger maritime sur le thème de l’écopâturage Fouras

Balade avec un berger maritime sur le thème de l’écopâturage

3 rue des Roselières Fouras Charente-Maritime

Début : 2026-02-13 14:00:00

fin : 2026-02-13 15:30:00

Date(s) :

2026-02-13

Dans le cadre de la Journée Mondiale des Zones Humides, venez découvrir l’écopâturage dans les prairies humides de Fouras, et admirer des races de moutons anciennes et locales.

3 rue des Roselières Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 87 85 38 qjordan-meille@forum-marais-atl.com

English : Walk with a maritime shepherd on the theme of eco-grazing

As part of World Wetlands Day, come and discover eco-grazing in the wet meadows of Fouras, and admire ancient and local breeds of sheep.

