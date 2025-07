Balade avec un habitant Amélie & Élodie Gabarret

Rencontrez un Greeter ! Ces bénévoles connaissent le territoire comme leur poche et transmettent leur savoir et leur passion, tout au long de visites instructives et riches en anecdotes…

Limité à 6 pers.

Réservation obligatoire auprès l’OT des Landes d’Armagnac

Baignant dans le milieu de la course landaise depuis toujours et aujourd’hui membres actives du Club Taurin du Gabardan, Amélie & Élodie vous proposent de découvrir les arènes de Gabarret avec ses différentes composantes, elles vous expliqueront les différents acteurs d’une course landaise, leurs places et rôles au sein de l’équipe, et vous présenteront les différentes tenues et protections des acteurs avec la possibilité de toucher et même essayer la tenue et les accessoires.

Limité à 6 personnes.

Réservation obligatoire auprès l’OT des Landes d’Armagnac. .

Gabarret 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 40 31

English : Balade avec un habitant Amélie & Élodie

Meet a Greeter! These volunteers know the area like the back of their hand, and pass on their knowledge and passion during informative tours packed with anecdotes?

Limited to 6 people.

Reservations required at the Landes d’Armagnac Tourist Office

German : Balade avec un habitant Amélie & Élodie

Lernen Sie einen Greeter kennen! Diese Freiwilligen kennen die Gegend wie ihre Westentasche und geben ihr Wissen und ihre Leidenschaft bei informativen und anekdotenreichen Führungen weiter

Begrenzt auf 6 Personen.

Reservierung beim Fremdenverkehrsamt der Landes d’Armagnac erforderlich

Italiano :

Incontra un Greeter! Questi volontari conoscono la zona come le loro tasche e trasmettono le loro conoscenze e la loro passione durante tour informativi ricchi di aneddoti?

Limitato a 6 persone.

Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo delle Landes d’Armagnac

Espanol : Balade avec un habitant Amélie & Élodie

Conozca a un Greeter Estos voluntarios conocen la zona como la palma de su mano y transmiten sus conocimientos y su pasión durante visitas informativas repletas de anécdotas..

Plazas limitadas a 6 personas.

Imprescindible reservar en la Oficina de Turismo de las Landas de Armagnac

