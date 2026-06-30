Balade avec un habitant Jacques Gabarret
samedi 4 juillet 2026 · Gabarret
Informations pratiques
Gabarret
Balade avec un habitant Jacques
Arènes Gabarret Landes
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 11:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29
Course landaise et secrets d’histoire à Gabarret … Échanger avec Jacques, c’est plonger dans le passé du village et prendre le risque de devenir, vous aussi, un adepte de nos traditions !
Limité à 10 personnes.
Réservation obligatoire auprès l’OT des Landes d’Armagnac.
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Course landaise et secrets d’histoire à Gabarret … Échanger avec Jacques, c’est plonger dans le passé du village et prendre le risque de devenir, vous aussi, un adepte de nos traditions !
Limité à 10 personnes.
Réservation obligatoire auprès l’OT des Landes d’Armagnac. .
Arènes Gabarret 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 40 31
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English : Balade avec un habitant Jacques
Landaise bull run and historical secrets %E0 Gabarret … %C9Talking with Jacques means diving into the village’s past and running the risk of becoming a fan of our traditions yourself!
Limited to 10 people.
Reservations required through the Landes d’Armagnac Tourist Office.
L’événement Balade avec un habitant Jacques Gabarret a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Landes d’Armagnac
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