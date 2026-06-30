Informations pratiques

Gabarret

Balade avec un habitant Jacques

Arènes Gabarret Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 11:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29

Course landaise et secrets d’histoire à Gabarret … Échanger avec Jacques, c’est plonger dans le passé du village et prendre le risque de devenir, vous aussi, un adepte de nos traditions !

Limité à 10 personnes.

Réservation obligatoire auprès l’OT des Landes d’Armagnac.

Rencontrez un Conteur des Landes ! Ces bénévoles connaissent le territoire comme leur poche et transmettent leur savoir et leur passion, tout au long de visites instructives et riches en anecdotes…

Course landaise et secrets d’histoire à Gabarret … Échanger avec Jacques, c’est plonger dans le passé du village et prendre le risque de devenir, vous aussi, un adepte de nos traditions !

Limité à 10 personnes.

Réservation obligatoire auprès l’OT des Landes d’Armagnac. .

Arènes Gabarret 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 40 31

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English : Balade avec un habitant Jacques

Landaise bull run and historical secrets %E0 Gabarret … %C9Talking with Jacques means diving into the village’s past and running the risk of becoming a fan of our traditions yourself!

Limited to 10 people.

Reservations required through the Landes d’Armagnac Tourist Office.

L’événement Balade avec un habitant Jacques Gabarret a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Landes d’Armagnac