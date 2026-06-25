Hontanx

Balade avec un habitant Michèle

Hontanx Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 16:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Pour apprendre l’Histoire des temps anciens et plus particulièrement du Moyen-âge, prêtez attention aux anecdotes documentées de Michèle.

Limité à 10 personnes. Prévoir de bonnes chaussures.

Réservation obligatoire auprès l’OT des Landes d’Armagnac.

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Pour apprendre l’Histoire des temps anciens et plus particulièrement du Moyen-âge, prêtez attention aux anecdotes documentées de Michèle.

Limité à 10 personnes. Prévoir de bonnes chaussures.

Réservation obligatoire auprès l’OT des Landes d’Armagnac. .

Hontanx 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 40 31

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English : Balade avec un habitant Michèle

To learn about ancient history, and more specifically the Middle Ages, pay close attention to Michèle’s documented anecdotes.

Limited to 10 people. Be sure to wear sturdy shoes.

Reservations are required through the Landes d’Armagnac Tourist Office.

L’événement Balade avec un habitant Michèle Hontanx a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Landes d’Armagnac