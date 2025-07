Balade avec un habitant Sylvia Domaine d’Ognoas Arthez-d’Armagnac

Balade avec un habitant Sylvia Domaine d’Ognoas Arthez-d’Armagnac vendredi 11 juillet 2025.

Balade avec un habitant Sylvia

Domaine d’Ognoas 1043 route d’Ognoas Arthez-d’Armagnac Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 16:00:00

fin : 2025-08-29

Date(s) :

2025-07-11 2025-08-15 2025-08-22 2025-08-29 2025-09-05 2025-09-12 2025-09-19 2025-09-26

50 km de voies ferrées de Mont-de-Marsan à Gabarret, sont réhabilitées en chemins de randonnée. Cette Voie Verte est le terrain de jeu préféré de Sylvia ! Ognoas, Tampouy et les secrets inavoués d’un roi concernant ses noces, font aussi partie de ses sujets favoris.

Limité à 6 pers. Sur réservation.

Rencontrez un Greeter ! Ces bénévoles connaissent le territoire comme leur poche et transmettent leur savoir et leur passion, tout au long de visites instructives et riches en anecdotes…

Limité à 6 personnes. Réservation obligatoire auprès l’OT des Landes d’Armagnac. .

Domaine d’Ognoas 1043 route d’Ognoas Arthez-d’Armagnac 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 40 31

English : Balade avec un habitant Sylvia

50 km of railroad tracks from Mont-de-Marsan to Gabarret have been rehabilitated as hiking trails. This Voie Verte is Sylvia?s favorite playground! Ognoas, Tampouy and a king?s unspoken wedding secrets are also among her favorite subjects.

Limited to 6 pers. Reservations required.

German : Balade avec un habitant Sylvia

50 km Eisenbahnstrecke von Mont-de-Marsan bis Gabarret werden zu Wanderwegen umgebaut. Dieser Grüne Weg ist Sylvia?’s Lieblingsspielplatz! Ognoas, Tampouy und die unausgesprochenen Geheimnisse eines Königs in Bezug auf seine Hochzeit gehören ebenfalls zu ihren Lieblingsthemen.

Begrenzt auf 6 Personen. Reservierung erforderlich.

Italiano :

50 km di binari ferroviari da Mont-de-Marsan a Gabarret sono stati riabilitati come sentieri. La Voie Verte è il parco giochi preferito di Sylvia! Anche Ognoas, Tampouy e i segreti non detti di un re sulle sue nozze sono tra i suoi argomenti preferiti.

Limitato a 6 persone. Prenotazione obbligatoria.

Espanol : Balade avec un habitant Sylvia

50 km de vías férreas del Mont-de-Marsan a Gabarret se han rehabilitado como senderos. La Voie Verte es el patio de recreo favorito de Sylvia Ognoas, Tampouy y los secretos inconfesables de un rey sobre sus nupcias también figuran entre sus temas favoritos.

Capacidad limitada a 6 personas. Reserva obligatoria.

