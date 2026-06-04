Balade avec un habitant Sylvia Domaine d’Ognoas Arthez-d’Armagnac

Arthez-d’Armagnac

Balade avec un habitant Sylvia

Domaine d’Ognoas 1043 route d’Ognoas Arthez-d’Armagnac Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 16:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-07-10 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

50 km de voies ferrées de Mont-de-Marsan à Gabarret, sont réhabilitées en chemins de randonnée. Cette Voie Verte est le terrain de jeu préféré de Sylvia ! Ognoas, Tampouy et les secrets inavoués d’un roi concernant ses noces, font aussi partie de ses sujets favoris.

Limité à 10 pers. Sur réservation

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50 km de voies ferrées de Mont-de-Marsan à Gabarret, sont réhabilitées en chemins de randonnée. Cette Voie Verte est le terrain de jeu préféré de Sylvia ! Ognoas, Tampouy et les secrets inavoués d’un roi concernant ses noces, font aussi partie de ses sujets favoris.

Limité à 10 personnes. Réservation obligatoire auprès l’OT des Landes d’Armagnac. .

Domaine d’Ognoas 1043 route d’Ognoas Arthez-d’Armagnac 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 40 31

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English : Balade avec un habitant Sylvia

50 km of railroad tracks from Mont-de-Marsan to Gabarret have been rehabilitated as hiking trails. This Voie Verte is Sylvia’s favorite playground! Ognoas, Tampouy and a king?s unspoken wedding secrets are also among her favorite subjects.

Limited to 10 pers. On reservation

L’événement Balade avec un habitant Sylvia Arthez-d’Armagnac a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Landes d’Armagnac