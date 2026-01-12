BALADE AVEC VISITE D’UN MAS ET PARCS À HUÎTRES AVEC L’ECOTHAU

Balaruc-les-Bains Hérault

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-04-10

Embarquez depuis Balaruc-les-Bains et laissez-vous guider le long d’un itinéraire envoûtant débutant par le majestueux îlot de Georges Brassens. Au programme, une immersion approfondie dans les secrets des parcs à huîtres, mettant en lumière le mas ostréicole Guy Sanchez . Une dégustation sur place vous est proposée.

Cette promenade détente à bord de l’Ecothau offre une expérience unique au cœur du bassin de Thau, vous permettant de découvrir ses parcs ostréicoles, ses tables, et ses mas ostréicoles.Laissez-vous enchanter par notre excursion depuis Balaruc-les-Bains. Le voyage commence à 13h00 pour une arrivée au Mas à 13h45, et se prolonge jusqu’à 14h45. Retour prévu à Balaruc à 15H30.Embarquez depuis Balaruc-les-Bains et laissez-vous guider le long d’un itinéraire envoûtant débutant par le majestueux îlot de Georges Brassens. Au programme, une immersion approfondie dans les secrets des parcs à huîtres, mettant en lumière le mas ostréicole Guy Sanchez . Une dégustation sur place vous est proposée.Une expérience culinaire comprenant la dégustation de 3 huîtres, accompagnée d’un verre de vin, le tout compris dans le tarif de base. Nous tenons à préciser que notre service se concentre exclusivement sur le transport lors de cette excursion, laissant à chacun le plaisir de s’immerger dans cette expérience gustative.Pendant cette visite d’1h, la Maison Sanchez vous dévoile les coulisses de la filière ostréicole, ses techniques, ses évolutions, son savoir-faire, et sa passion.(*) Jours et horaires susceptibles d’être modifiés ou ajoutés dans certains cas (annulations, reports, conditions météos, quota non atteint…)Possibilité d’annulation en raison de conditions météorologiques défavorables ou quota non atteint. Minimum 6 personnes par sortie.Petit chien accepté à bord tenu en laisse. 6 personnes minimum et 12 personnes maximum .

Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie

English :

Embark from Balaruc-les-Bains and let yourself be guided along an enchanting itinerary, starting at the majestic Georges Brassens islet. The program includes an in-depth immersion into the secrets of the oyster beds, highlighting the Guy Sanchez oyster farm. On-site tasting available.

