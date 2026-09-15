Balade – « Ayez confiance en Carine » CAPVERN LES BAINS Capvern

Informations pratiques

Capvern

Balade – « Ayez confiance en Carine »

CAPVERN LES BAINS 300 rue des thermes Capvern Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 14:00:00

fin : 2026-09-16 19:00:00

Date(s) :

2026-09-16

Balade avec Carine, chaussures de marche obligatoires et bouteille d’eau d’au moins 1L.

Renseignement et réservation obligatoire au 07 86 28 51 46.

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CAPVERN LES BAINS 300 rue des thermes Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 86 28 51 46

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English :

Hike with Carine—hiking shoes required and a water bottle of at least 1 liter.

For information and to make a reservation (required), call 07 86 28 51 46.

L’événement Balade – « Ayez confiance en Carine » Capvern a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65