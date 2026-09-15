Balade – « Ayez confiance en Carine » CAPVERN LES BAINS Capvern
mercredi 16 septembre 2026 · CAPVERN LES BAINS · Capvern
Informations pratiques
Capvern
Balade – « Ayez confiance en Carine »
CAPVERN LES BAINS 300 rue des thermes Capvern Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 14:00:00
fin : 2026-09-16 19:00:00
Date(s) :
2026-09-16
Balade avec Carine, chaussures de marche obligatoires et bouteille d’eau d’au moins 1L.
Renseignement et réservation obligatoire au 07 86 28 51 46.
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CAPVERN LES BAINS 300 rue des thermes Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 86 28 51 46
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English :
Hike with Carine—hiking shoes required and a water bottle of at least 1 liter.
For information and to make a reservation (required), call 07 86 28 51 46.
L’événement Balade – « Ayez confiance en Carine » Capvern a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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