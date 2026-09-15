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Balade – « Ayez confiance en Carine » CAPVERN LES BAINS Capvern

mercredi 16 septembre 2026 · CAPVERN LES BAINS · Capvern

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
CAPVERN LES BAINS
Adresse
300 rue des thermes
Ville
65130 Capvern
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Capvern

Balade – « Ayez confiance en Carine »

CAPVERN LES BAINS 300 rue des thermes Capvern Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 14:00:00
fin : 2026-09-16 19:00:00

Date(s) :
2026-09-16

Balade avec Carine, chaussures de marche obligatoires et bouteille d’eau d’au moins 1L.
Renseignement et réservation obligatoire au 07 86 28 51 46.
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CAPVERN LES BAINS 300 rue des thermes Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 86 28 51 46 

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English :

Hike with Carine—hiking shoes required and a water bottle of at least 1 liter.
For information and to make a reservation (required), call 07 86 28 51 46.

L’événement Balade – « Ayez confiance en Carine » Capvern a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65

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