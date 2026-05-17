Balade Bain de soleil sur la Loire à bord d’un bateau traditionnel de Loire avec Fer de Loire à Montjean-sur-Loire (1h) Quai des Mariniers Mauges-sur-Loire
Balade Bain de soleil sur la Loire à bord d’un bateau traditionnel de Loire avec Fer de Loire à Montjean-sur-Loire (1h) Quai des Mariniers Mauges-sur-Loire dimanche 17 mai 2026.
Mauges-sur-Loire
Balade Bain de soleil sur la Loire à bord d’un bateau traditionnel de Loire avec Fer de Loire à Montjean-sur-Loire (1h)
Quai des Mariniers Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 16:00:00
fin : 2026-08-07 17:00:00
Date(s) :
2026-05-17 2026-05-18 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-24 2026-05-25 2026-05-26 2026-05-27 2026-05-28 2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31 2026-06-01 2026-06-02 2026-06-03 2026-06-04 2026-06-05
Rencontre sur le fleuve La Loire racontée par Sébastien Embarquez pour une immersion authentique avec un véritable passionné.
Laissez l’agitation sur le quai et offrez-vous une heure de déconnexion absolue. Au départ du port de Montjean-sur-Loire, embarquez avec Sébastien, marinier de métier, pour une navigation intimiste où la Loire se pare de ses plus beaux reflets.
Une heure suspendue entre ciel et fleuve
Le concept Bain de Soleil , c’est l’alliance parfaite entre la connaissance du fleuve et la contemplation.
Ce qui vous attend à bord
La Loire au rythme de l’or Profitez d’une atmosphère apaisante, offrant un éclairage unique sur les bancs de sable et les coteaux des Mauges.
Les confidences d’un marinier Entre deux moments de silence, Sébastien partage avec vous les anecdotes de la batellerie traditionnelle et les mystères d’un fleuve qu’il parcourt au quotidien.
Éveil de la nature C’est l’heure où le fleuve s’anime différemment. Grâce à l’œil expert de votre guide, apprenez à repérer les traces du castor ou le vol des cormorans.
Convivialité et partage À bord de ce bateau traditionnel, l’échange est libre. Posez vos questions, discutez du terroir ou laissez-vous simplement bercer par le clapotis de l’eau. .
Quai des Mariniers Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 62 85 35 18 bateaudeloire@gmail.com
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English :
Encounter on the river: The Loire told by Sébastien Embark on an authentic immersion experience with a true enthusiast.
L’événement Balade Bain de soleil sur la Loire à bord d’un bateau traditionnel de Loire avec Fer de Loire à Montjean-sur-Loire (1h) Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-11 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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