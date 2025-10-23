Balade Balade Contée, Dansée et Chantée Office de Tourisme Saint-Brieuc

Balade Balade Contée, Dansée et Chantée

Office de Tourisme 2 Rue des Lycéens Martyrs Saint-Brieuc Côtes-d'Armor

Début : 2025-10-23 18:00:00

fin : 2025-10-28 19:30:00

2025-10-23 2025-10-28

Balade animée par les associations « De Ouip en Ouap » et « De Bouches à Oreilles ».

Déambulez dans le centre-ville de Saint-Brieuc au rythme des airs traditionnels bretons, ponctués de pauses contées. Plongez dans le patrimoine oral et musical de nos ancêtres. Une expérience humaine conviviale et chaleureuse dont vous ressortirez revigorés…

Sur réservation. .

Office de Tourisme 2 Rue des Lycéens Martyrs Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 33 32 50

