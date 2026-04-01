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AGENDA · Rosnoën

Balade Bidouilles Le Seillou (Rosnoën) Maison des minéraux Rosnoën

jeudi 22 octobre 2026 · Rosnoën

Informations pratiques

Début
jeudi 22 octobre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Ville
29590 Rosnoën
Département
Finistère
Tarif

Rosnoën

Balade Bidouilles Le Seillou (Rosnoën) Maison des minéraux

Rosnoën Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22
fin : 2026-10-22

Date(s) :
2026-10-22

Balade Bidouilles Le Seillou (Rosnoën)
Découvrez la géologie en famille une balade ponctuée d’expériences ludiques et d’observations sur la chaux, le volcanisme, les fossiles, les roches, … en fonction du site visité. Mieux comprendre notre environnement, éveiller sa curiosité, découvrir et s’amuser, voilà les clés de ces balades où se mêlent petits et grands.

Durée 2h
Tarif 10€/pers.
Public dès 7 ans
Sur réservation   .

Rosnoën 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 27 19 73 

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English :

L’événement Balade Bidouilles Le Seillou (Rosnoën) Maison des minéraux Rosnoën a été mis à jour le 2026-04-01 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime