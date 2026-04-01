Informations pratiques

Rosnoën

Balade Bidouilles Le Seillou (Rosnoën) Maison des minéraux

Rosnoën Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22

fin : 2026-10-22

Date(s) :

2026-10-22

Balade Bidouilles Le Seillou (Rosnoën)

Découvrez la géologie en famille une balade ponctuée d’expériences ludiques et d’observations sur la chaux, le volcanisme, les fossiles, les roches, … en fonction du site visité. Mieux comprendre notre environnement, éveiller sa curiosité, découvrir et s’amuser, voilà les clés de ces balades où se mêlent petits et grands.

Durée 2h

Tarif 10€/pers.

Public dès 7 ans

Sur réservation .

Rosnoën 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 27 19 73

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English :

L’événement Balade Bidouilles Le Seillou (Rosnoën) Maison des minéraux Rosnoën a été mis à jour le 2026-04-01 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime