Balade Bidouilles Le Seillou (Rosnoën) Maison des minéraux Rosnoën
jeudi 22 octobre 2026 · Rosnoën
Informations pratiques
Rosnoën
Balade Bidouilles Le Seillou (Rosnoën) Maison des minéraux
Rosnoën Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22
fin : 2026-10-22
Date(s) :
2026-10-22
Balade Bidouilles Le Seillou (Rosnoën)
Découvrez la géologie en famille une balade ponctuée d’expériences ludiques et d’observations sur la chaux, le volcanisme, les fossiles, les roches, … en fonction du site visité. Mieux comprendre notre environnement, éveiller sa curiosité, découvrir et s’amuser, voilà les clés de ces balades où se mêlent petits et grands.
Durée 2h
Tarif 10€/pers.
Public dès 7 ans
Sur réservation .
Rosnoën 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 27 19 73
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English :
L’événement Balade Bidouilles Le Seillou (Rosnoën) Maison des minéraux Rosnoën a été mis à jour le 2026-04-01 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime