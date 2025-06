Balade bien-être automassage, sophrologie et marche Orval sur Sienne 1 juillet 2025 14:00

Manche

Balade bien-être automassage, sophrologie et marche Orval sur Sienne Manche

Début : 2025-07-01 14:00:00

2025-07-01

Aimie Sophrologie et R & S, Equilibre au naturel s’associent pour vous proposer une balade bien-être automassage, sophrologie et marche.

Orval sur Sienne 50660 Manche Normandie +33 6 20 89 52 21

English : Balade bien-être automassage, sophrologie et marche

Aimie Sophrologie and R & S, Equilibre au naturel, join forces to offer you a well-being walk featuring self-massage, sophrology and walking.

German :

Aimie Sophrologie und R & S, Equilibre au naturel haben sich zusammengeschlossen, um Ihnen einen Wellness-Spaziergang anzubieten: Selbstmassage, Sophrologie und Wandern.

Italiano :

Aimie Sophrologie e R & S, Equilibre au naturel, uniscono le forze per offrirvi una passeggiata di benessere con automassaggio, sofrologia e camminata.

Espanol :

Aimie Sophrologie y R & S, Equilibre au naturel, se unen para ofrecerle un paseo de bienestar con automasaje, sofrología y senderismo.

