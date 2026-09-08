UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bouloc

BALADE BIEN-ETRE MAIRIE DE BOULOC Bouloc

dimanche 11 octobre 2026 · MAIRIE DE BOULOC · Bouloc

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
MAIRIE DE BOULOC
Adresse
55 Rue Jean Jaurès
Ville
31620 Bouloc
Département
Haute-Garonne
Tarif

Bouloc

BALADE BIEN-ETRE

MAIRIE DE BOULOC 55 Rue Jean Jaurès Bouloc Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 09:00:00
fin : 2026-10-11 12:30:00

Date(s) :
2026-10-11

Cette balade accessible à tous met la relaxation à l’honneur.
Promenez-vous au cours d’une matinée mettant à l’honneur la relaxation. Découvrez le yoga grâce à Jessica Le Duc ainsi que la sophrologie caycédienne (méthode Caycedo) avec Armelle Giudicelli. Accessible à tous, elle associe marche, équilibre et nature.

> 7,8 km
> Difficulté : modérée
> Dégustation de vins en fin de parcours   .

MAIRIE DE BOULOC 55 Rue Jean Jaurès Bouloc 31620 Haute-Garonne Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This walk, accessible to all, puts relaxation in the spotlight.

L’événement BALADE BIEN-ETRE Bouloc a été mis à jour le 2026-09-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE