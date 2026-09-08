BALADE BIEN-ETRE MAIRIE DE BOULOC Bouloc
dimanche 11 octobre 2026 · MAIRIE DE BOULOC · Bouloc
Informations pratiques
Bouloc
BALADE BIEN-ETRE
MAIRIE DE BOULOC 55 Rue Jean Jaurès Bouloc Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 09:00:00
fin : 2026-10-11 12:30:00
Date(s) :
2026-10-11
Cette balade accessible à tous met la relaxation à l’honneur.
Promenez-vous au cours d’une matinée mettant à l’honneur la relaxation. Découvrez le yoga grâce à Jessica Le Duc ainsi que la sophrologie caycédienne (méthode Caycedo) avec Armelle Giudicelli. Accessible à tous, elle associe marche, équilibre et nature.
> 7,8 km
> Difficulté : modérée
> Dégustation de vins en fin de parcours .
MAIRIE DE BOULOC 55 Rue Jean Jaurès Bouloc 31620 Haute-Garonne Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This walk, accessible to all, puts relaxation in the spotlight.
L’événement BALADE BIEN-ETRE Bouloc a été mis à jour le 2026-09-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE