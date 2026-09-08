BALADE BIEN-ETRE MAIRIE DE BOULOC Bouloc

Informations pratiques

Bouloc

BALADE BIEN-ETRE

MAIRIE DE BOULOC 55 Rue Jean Jaurès Bouloc Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 09:00:00

fin : 2026-10-11 12:30:00

Date(s) :

2026-10-11

Cette balade accessible à tous met la relaxation à l’honneur.

Promenez-vous au cours d’une matinée mettant à l’honneur la relaxation. Découvrez le yoga grâce à Jessica Le Duc ainsi que la sophrologie caycédienne (méthode Caycedo) avec Armelle Giudicelli. Accessible à tous, elle associe marche, équilibre et nature.

> 7,8 km

> Difficulté : modérée

> Dégustation de vins en fin de parcours .

MAIRIE DE BOULOC 55 Rue Jean Jaurès Bouloc 31620 Haute-Garonne Occitanie

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English :

This walk, accessible to all, puts relaxation in the spotlight.

L’événement BALADE BIEN-ETRE Bouloc a été mis à jour le 2026-09-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE