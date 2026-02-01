Balade bien être

Saint-Pierre-de-Coutances Manche

Début : 2026-02-26 14:30:00

fin : 2026-02-26 16:00:00

2026-02-26

3e atelier du cycle santé environnementale venez vous ressourcer sur un parcours nature, et découvrez les bienfaits de l’extérieur sur la santé mentale.

Inscription obligatoire. Lieu de RDV précisé à l’inscription. Contactez-nous au 02 33 19 00 35 ou en envoyant un mail à contact@associationavril.org .

Saint-Pierre-de-Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 00 35 contact@associationavril.org

