Balade bien être Saint-Pierre-de-Coutances
Balade bien être Saint-Pierre-de-Coutances jeudi 26 février 2026.
Balade bien être
Saint-Pierre-de-Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26 14:30:00
fin : 2026-02-26 16:00:00
Date(s) :
2026-02-26
3e atelier du cycle santé environnementale venez vous ressourcer sur un parcours nature, et découvrez les bienfaits de l’extérieur sur la santé mentale.
Inscription obligatoire. Lieu de RDV précisé à l’inscription. Contactez-nous au 02 33 19 00 35 ou en envoyant un mail à contact@associationavril.org .
Saint-Pierre-de-Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 00 35 contact@associationavril.org
English : Balade bien être
