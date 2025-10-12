BALADE BIEN-ETRE Saint-Rustice

BALADE BIEN-ETRE

DÉPART ÉCOLE DE SAINT-RUSTICE Saint-Rustice Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-12 09:00:00
fin : 2025-10-12 12:30:00

2025-10-12

Cette balade accessible à tous met la relaxation à l’honneur.
Jessica Le Duc vous initie au Yoga et l’association Wushu Tao au Qi Gong, pour vous offrir un moment de détente convivial.

> 7,5 km
> Difficulté certains passages sont raides
> Dégustation de vins en fin de parcours 10  .

English :

This walk, accessible to all, puts relaxation in the spotlight.

German :

Bei diesem für alle zugänglichen Spaziergang steht die Entspannung im Vordergrund.

Italiano :

Questa passeggiata, accessibile a tutti, si concentra sul rilassamento.

Espanol :

Este paseo, accesible a todos, se centra en la relajación.

