BALADE BIEN-ETRE Saint-Rustice

DÉPART ÉCOLE DE SAINT-RUSTICE Saint-Rustice Haute-Garonne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-12 09:00:00
fin : 2025-10-12 12:30:00
2025-10-12
Cette balade accessible à tous met la relaxation à l’honneur.
Jessica Le Duc vous initie au Yoga et l’association Wushu Tao au Qi Gong, pour vous offrir un moment de détente convivial.
> 7,5 km
> Difficulté certains passages sont raides
> Dégustation de vins en fin de parcours 10 .
English :
This walk, accessible to all, puts relaxation in the spotlight.
German :
Bei diesem für alle zugänglichen Spaziergang steht die Entspannung im Vordergrund.
Italiano :
Questa passeggiata, accessibile a tutti, si concentra sul rilassamento.
Espanol :
Este paseo, accesible a todos, se centra en la relajación.
