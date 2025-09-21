Balade bilingue avec Goulc’han Kervella: de l’Armorique à la Bretagne Plouguerneau
parking en haut du pont du diable Plouguerneau Finistère
Début : 2025-09-21 10:00:00
fin : 2025-09-21 12:00:00
2025-09-21
Comment l’Armorique est-elle devenue la Bretagne? Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, Goulc’han Kervella nous fera découvrir, en français et en breton, trois lieux et leurs histoires et légendes: Chapelle Prad Paol, Rann ar Groaz et le pont du Diable. La balade organisée par Ti ar Vro Bro-Leon et Plouguerneau Nature Environnement est ouverte à tous.
Déroulement 1 Chapelle de Prad Paol, les trois fontaines, le lavoir, la légende de Saint-Paul-Aurélien et du dragon. Les sept premiers évêchés. 2 Rann ar Groaz. Les hâches polies du Néolithique, deux tumulus de l’âge du Bronze, la ferme romaine de Barr ar Menez, la stèle gauloise christianisée. 3 Le pont du Diable. Histoires et légendes. On parlera également de l’eau (source, fontaine, courant) et de l’histoire de la langue bretonne. Tour de 2 heures environ. .
parking en haut du pont du diable Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 9 83 22 42 96
