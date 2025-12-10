Balade bilingue Sur le chemin des peintres du Pouldu [Festival Taol Kurun] Devant le centre d’interprétation Clohars-Carnoët

Balade bilingue Sur le chemin des peintres du Pouldu [Festival Taol Kurun]

Devant le centre d’interprétation 10 Rue des Grands Sables Clohars-Carnoët Finistère

Début : 2026-01-28 14:30:00

fin : 2026-01-28 15:45:00

Date(s) :

2026-01-28

Découvrez la station balnéaire du Pouldu à travers l’histoire des artistes qui ont séjourné à la fin du XIXe siècle à la Buvette de la Plage. En parcourant le chemin des peintres, les paysages ayant inspiré les artistes se dévoilent. Le parcours vous propose plusieurs haltes pour en savoir plus sur l’inspiration des artistes comme Paul Gauguin, Meijer de Haan, Paul Sérusier ou encore Charles Filiger, tous venus peindre le Pouldu. .

Devant le centre d’interprétation 10 Rue des Grands Sables Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 73 88 19 48

