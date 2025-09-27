BALADE BIO GOURMANDE Montpellier

BALADE BIO GOURMANDE Montpellier samedi 27 septembre 2025.

BALADE BIO GOURMANDE

29 Rue Jean Jacques Rousseau Montpellier Hérault

Tarif : 35 – 35 – EUR

Date :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

La Balade Bio Gourmande, c’est un délicieux food-tour, pour un peu plus de 3 heures de déambulation gourmande dans le cœur de la ville.

Une délicieuse visite guidée en 5 étapes de dégustation pour rencontrer ceux et celles qui cuisinent chaque jour les produits bio d’Occitanie !

La balade bio gourmande se fait à pieds, sur un parcours d’environs 3km. Le rythme est très tranquille.

Elle est ouverte aux enfants à partir de 12 ans.

En cas d’allergie ou de régime particulier, merci de nous contacter !

Nous pouvons proposer une alternative végétarienne, cependant nous n’avons pas encore d’offre vegan.

35€ / personne, boissons et plats compris

Sur réservation .

29 Rue Jean Jacques Rousseau Montpellier 34000 Hérault Occitanie aurelia.courbieres@interbio-occitanie.com

English :

The Balade Bio Gourmande is a delicious food-tour, lasting just over 3 hours in the heart of the city.

A delicious guided tour with 5 tasting stops to meet the men and women who cook up Occitanie’s organic produce every day!

German :

Die Balade Bio Gourmande ist eine köstliche Food-Tour, bei der Sie mehr als drei Stunden lang durch das Herz der Stadt schlendern.

Eine köstliche geführte Tour mit 5 Verkostungsetappen, bei der Sie die Menschen kennenlernen, die jeden Tag Bio-Produkte aus Okzitanien zubereiten!

Italiano :

La Balade Bio Gourmande è un delizioso tour gastronomico che attraversa il cuore della città per poco più di 3 ore.

Si tratta di una deliziosa visita guidata con 5 tappe di degustazione, dove potrete incontrare le persone che cucinano ogni giorno i prodotti biologici dell’Occitania!

Espanol :

La Balade Bio Gourmande es una deliciosa visita gastronómica que recorre el corazón de la ciudad durante algo más de 3 horas.

Se trata de una deliciosa visita guiada con 5 paradas de degustación, donde podrá conocer a las personas que cocinan a diario los productos ecológicos de Occitanie

