Balade biodiversité Auger-Saint-Vincent

Balade biodiversité Auger-Saint-Vincent dimanche 20 juillet 2025.

Balade biodiversité

Auger-Saint-Vincent Oise

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-20 09:00:00

fin : 2025-07-20

Date(s) :

2025-07-20

Dimanche 20 juillet / Auger-Saint-Vincent La Jonnière (60)

Partez pour une promenade bucolique autour du village d’Auger-Saint-Vincent et près des sources de la rivière Sainte-Marie. Pendant 2h à 2h30, laissez-vous guider à l’écoute des chants d’oiseaux, à l’observation des plantes, des insectes et de la richesse naturelle de ce territoire rural. Au fil du parcours, vous découvrirez non seulement les différentes espèces d’oiseaux présentes, mais aussi les menaces qui pèsent sur eux et sur la biodiversité en général, ainsi que les raisons pour lesquelles il est essentiel de les protéger.

De 9h à 11h30. Prévoir des chaussures de marches, une tenue adaptée à la météo, et si possible des jumelles et un appareil photo pour immortaliser insectes, fleurs et oiseaux.

Proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, en partenariat avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) et la Commune d’Auger-Saint-Vincent, avec comme guide Thierry Decouttere. Natif du Valois, Thierry est bénévole depuis plus de 15 ans en tant que guide naturaliste pour la LPO et le CEN.

Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France au 03.22.89.63.96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org .

Auger-Saint-Vincent 60800 Oise Hauts-de-France +33 3 22 89 63 96 reservation@cen-hautsdefrance.org

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Balade biodiversité Auger-Saint-Vincent a été mis à jour le 2025-06-26 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme du Pays Valois