Balade « Biodiversité du quartier Jardin Parisien – Soleil Levant » Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Balade pour découvrir les arbres remarquables qui nous entourent dans le quartier du Jardin Parisien – Soleil Levant.

Durée : 2 heures (3-4 km)

Balade « Biodiversité du quartier Jardin Parisien – Soleil Levant » Route de la Porte de Châtillon 92140 Clamart Clamart 92140 Hauts-de-Seine Île-de-France L'urbanisation du Plateau de Clamart débute progressivement durant la première moitié du XXe siècle.

À partir de 1907, le lotissement pavillonnaire du Jardin parisien commence. Une succession de rues parallèles à l’axe du Tapis Vert sont coupées en leur milieu par la rue du Parc. Elles sont bordées d’arbres dont elles portent le nom : avenue des Platanes, avenue des Acacias et avenue des Tilleuls (devenue l’avenue Léon Cambillard). Bus 189 et 190 (arrêt Soleil Levant)

