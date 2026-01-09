Balade botanique à Colleville-Montgomery MJC Colleville-Montgomery

Balade botanique à Colleville-Montgomery

Début : 2026-02-01 10:00:00

fin : 2026-09-06 12:00:00

2026-02-01 2026-03-01 2026-04-05 2026-05-03 2026-06-07 2026-07-05 2026-08-02 2026-09-06

Petite balade du bourg vers la plage en passant par un petit bois bordé d'un cours d'eau et l'entrée de la roselière, pour y observer la richesse de cet environnement en plantes sauvages, en découvrir quelques unes, d'un point de vue botanique mais aussi de leurs usages comestibles et autres.

Participez à cette balade du bourg vers la plage en passant par un petit bois bordé d’un cours d’eau et l’entrée de la roselière, pour y observer la richesse de cet environnement en plantes sauvages, en découvrir quelques unes, d’un point de vue botanique mais aussi de leurs usages comestibles et autres…

L’inscription auprès de la MJC intercommunale de Colleville-Montgomery et Hermanville-sur-mer est souhaitable, ce qui peut être l’occasion d’une adhésion (10 € par an). L’animation quant à elle est gratuite.

(3km/2h) Niveau 1 .

MJC 5 rue grande Colleville-Montgomery 14880 Calvados Normandie +33 2 31 97 56 78 mjcinter.secretariat@gmail.com

English : Balade botanique à Colleville-Montgomery

A short stroll from the village to the beach, passing through a small wood bordered by a stream and the entrance to the reed bed, to observe the richness of this environment in wild plants, and discover some of them from a botanical point of view, as well as their edible and other uses.

