Hattmatt

Balade botanique À la découverte des plantes sauvages de l’été

23 rue de Steinbourg Hattmatt Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20 14:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

De la reine des prés qui a les vertus de l’aspirine, au bouillon blanc qui soigne la toux, en passant par la valériane qui calme l’humain et excite le chat, les plantes estivales nous réservent de belles surprises.

Un chapitre particulier sera consacré au sureau, monument quasiment disparu de nos jardins, qui avec ses applications thérapeutiques est un véritable bienfait. Nous découvrirons les utilisations en phytothérapie et les usages culinaires des fleurs et des fruits de ce bel arbre gelées, sirops, sucre de sureau, vinaigre, limonade, crêpes, crème brûlée, panna cotta ….

Prévoir des chaussures de marche ou des bottes, un chapeau, de quoi prendre des notes. Durée environ 2h. Circuit d’environ 1km.

En cas de mauvais temps l’événements se déroulera sous le préau de l’école sous forme de conférence avec projection et présentation de spécimens frais de plantes. .

23 rue de Steinbourg Hattmatt 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 00 34 mairie@hattmatt.fr

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English :

L’événement Balade botanique À la découverte des plantes sauvages de l’été Hattmatt a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme de Saverne et sa région