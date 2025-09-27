Balade botanique : A la découverte du Bois Jo Le Bois Jo, Saint Herblain Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-27 14:30 – 16:30

Gratuit : non Prix libre dès 15€ // Tarif duo : 12€/pers // Tarif étudiant et carte blanche : 8€ Paiement sur place Prix libre dès 15€*/ Tarif duo (exemple duo enfant-parent) : 12€/pers/ Tarif étudiant et carte blanche : 8€>> Paiement sur place / Bons cadeau disponible Adulte, En famille, Etudiant, Senior – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Ce joli bois discret situé au sud de Saint-Herblain est un espace privilégié où la nature évolue à son rythme, terrain idéal pour s’extraire des rumeurs de la ville et se reconnecter à l’essentiel.Avec ce parcours, découvrons ensemble les arbres et herbacées qui le peuplent, essences indigènes ou exotiques, en éveillant chacun de nos sens au gré de ces rencontres végétales et animales… et d’une dégustation de boisson faite maison !Une façon originale d’appréhender la balade dans les espaces boisés, propice au partage et à la découverte.

Le Bois Jo, Saint Herblain Saint-Herblain 44800

06 79 81 85 16