Balade botanique à la Maison de Fernande Etang de Gourgeon Gourgeon

Etang de Gourgeon 11 Rue de Vesoul Gourgeon Haute-Saône
Début : 2026-03-21 14:00:00
fin : 2026-03-21 16:30:00
2026-03-21
Balades botaniques à la découverte des plantes de nos campagnes, observation et échange de connaissances sur la flore locale .
Balade d’environ 2h30. Les enfants doivent être accompagnés .
Etang de Gourgeon 11 Rue de Vesoul Gourgeon 70120 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 88 04 87 49 lamaisondefernande@orange.fr
