Balade botanique à l’Éco Domaine Eco-Domaine la Fontaine Pornic
Balade botanique à l’Éco Domaine Eco-Domaine la Fontaine Pornic mercredi 15 avril 2026.
Pornic
Balade botanique à l’Éco Domaine
Eco-Domaine la Fontaine Chemin des Noëlles Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:00:00
fin : 2026-04-15 15:30:00
Date(s) :
2026-04-15 2026-04-21 2026-05-30
L’Eco Domaine de la Fontaine propose des balades botaniques dans un cadre unique entre terre et mer
Léna, paysanne herboriste à La Fontaine est cueilleuse d’histoires et de plantes sauvages.
Idéal pour un moment magique en famille au contact de la Nature !
Léna, paysanne herboriste, vous guidera à travers les jardins où vous pourrez vous initier à la reconnaissance de végétaux et à la magie qu’ils cachent ! Venez profiter d’un moment de détente pour le plus grand plaisir de vos imaginaires, mais aussi de votre palais qui pourra goûter aux délices des jardins de La Fontaine. .
Eco-Domaine la Fontaine Chemin des Noëlles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire infos@ecodomaine-la-fontaine.fr
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English :
Eco Domaine de la Fontaine offers botanical walks in a unique setting between land and sea
L’événement Balade botanique à l’Éco Domaine Pornic a été mis à jour le 2026-04-08 par I_OT Pornic
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