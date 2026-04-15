Balade botanique à l’Éco Domaine Eco-Domaine la Fontaine Pornic

Pornic

Balade botanique à l’Éco Domaine

Eco-Domaine la Fontaine Chemin des Noëlles Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:00:00

fin : 2026-04-15 15:30:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-21 2026-05-30

L’Eco Domaine de la Fontaine propose des balades botaniques dans un cadre unique entre terre et mer

Léna, paysanne herboriste à La Fontaine est cueilleuse d’histoires et de plantes sauvages.

Idéal pour un moment magique en famille au contact de la Nature !

Léna, paysanne herboriste, vous guidera à travers les jardins où vous pourrez vous initier à la reconnaissance de végétaux et à la magie qu’ils cachent ! Venez profiter d’un moment de détente pour le plus grand plaisir de vos imaginaires, mais aussi de votre palais qui pourra goûter aux délices des jardins de La Fontaine. .

Eco-Domaine la Fontaine Chemin des Noëlles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire infos@ecodomaine-la-fontaine.fr

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English :

Eco Domaine de la Fontaine offers botanical walks in a unique setting between land and sea

L’événement Balade botanique à l’Éco Domaine Pornic a été mis à jour le 2026-04-08 par I_OT Pornic