Balade botanique à vélo Erdeven

Erdeven Morbihan

Début : 2025-07-10 14:30:00

fin : 2025-07-10 16:30:00

2025-07-10

Balade botanique à vélo pour contempler les dunes et s’initier à la découverte des plantes dunaires incontournables, e leurs propriétés méconnues et des services qu’elles rendent au milieu naturel et aux autres êtres vivants qui les entourent.

A partir de 8 ans

Tarif 4,50€ pour les adultes et gratuit pour les 12 ans

Inscription 06 47 89 59 80 .

Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 47 89 59 80

