Balade botanique à vélo Longère de la Bégraisière Saint-Herblain

Balade botanique à vélo Longère de la Bégraisière Saint-Herblain samedi 4 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-04 15:00 – 17:00

Gratuit : oui Gratuit sur inscription Tout public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Quoi de mieux que l’arrière-saison pour se balader à vélo dans le parc de la Bégraisière et aux abords de la Chézine à la découverte de la flore sauvage. Une occasion d’en savoir plus sur les espèces comestibles et médicinales.Tout public équipé d’un vélo fonctionnel – enfant accompagné d’un adulte à partir de 8 ans – itinéraire maximum de 5 km

Longère de la Bégraisière Centre Saint-Herblain 44800

02 28 25 24 87 https://www.saint-herblain.fr/agenda/balade-botanique-a-velo/