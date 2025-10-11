Balade botanique avec les Greniers de Vineuil Vineuil

Participez à cet atelier qui combine balade botanique et cueillette sauvage !

Fidèlement accompagné.e.s par Corinne Buzier Gaignard, prenez votre panier et partez à la découverte des plantes sauvages qui pointent fleurs et feuilles en cette rentrée !

Les balades botaniques vous permettent de réaliser un mélange de sauvageonnes aromatiques au fil des saisons, issues de vos différentes cueillettes. Vous pouvez même rapporter les fruits de vos précédentes récoltes ! Apprenez à reconnaître, cueillir, faire sécher, conserver et utiliser les plantes qui annoncent l’automne ! Le bonheur à portée de main, dans le respect de la Nature et ses cycles. Atelier proposé par Les Greniers de Vineuil et animé par Corinne Buzier Gaignard

Les Greniers de Vineuil Vineuil 41350 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 9 88 41 88 01 greniersdevineuil@gmail.com

English :

Join us for a workshop combining botanical walks and wild harvesting!

German :

Nehmen Sie an diesem Workshop teil, der einen botanischen Spaziergang mit dem Sammeln von Wildpflanzen verbindet!

Italiano :

Partecipate a questo laboratorio che combina una passeggiata botanica con la raccolta selvatica!

Espanol :

Participe en este taller, que combina un paseo botánico con la recolección silvestre

