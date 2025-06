Balade botanique avec Wawa – Martel 22 juin 2025 10:00

Lot

Balade botanique avec Wawa Bords de Dordogne Martel Lot

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-22 10:00:00

fin : 2025-06-22 12:30:00

Date(s) :

2025-06-22

2025-07-13

2025-07-15

2025-07-27

2025-08-10

2025-08-12

2025-08-31

Partez en balade accompagnée avec Wawa, ethnobotaniste et paysanne, pour découvrir les plantes sauvages comestibles de la région. Cette sortie nature conviviale permet de s’initier à la reconnaissance des espèces, à leurs usages culinaires ou médicinaux, dans les cadres naturels préservés au nord du Lot ou au sud Corrèze

– Balade guidée de 2h30

– Identification et cueillette de plantes sauvages comestibles

– Découverte des usages traditionnels

– Animation conviviale par Wawa 20 .

Bords de Dordogne

Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 20 59 72 22 wawa.boyer@gmail.com

English :

Join Wawa, ethnobotanist and farmer, on a guided walk to discover the edible wild plants of the region. This friendly nature outing will introduce you to species recognition and their culinary or medicinal uses, in the unspoilt natural surroundings of northern Lot or southern Corrèze

German :

Machen Sie einen begleiteten Spaziergang mit Wawa, einer Ethnobotanikerin und Bäuerin, um die essbaren Wildpflanzen der Region zu entdecken. Bei diesem geselligen Ausflug in die Natur lernen Sie, die Arten zu erkennen und ihre kulinarischen oder medizinischen Verwendungsmöglichkeiten in der unberührten Natur im Norden des Lot oder im Süden der Corrèze kennen

Italiano :

Unitevi a Wawa, etnobotanico e agricoltore, in una passeggiata guidata alla scoperta delle piante selvatiche commestibili della regione. Questa simpatica escursione naturalistica vi darà la possibilità di imparare a riconoscere le specie e i loro usi culinari o medicinali, nella natura incontaminata del nord del Lot o del sud della Corrèze

Espanol :

Acompañe a Wawa, etnobotánico y agricultor, en un paseo guiado para descubrir las plantas silvestres comestibles de la región. Esta agradable excursión por la naturaleza le permitirá aprender a reconocer las especies y sus usos culinarios o medicinales, en un entorno natural intacto del norte del Lot o del sur de Corrèze

