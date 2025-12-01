Balade Botanique avec Wawa

64 Place Luctérius Vayrac Lot

Tarif : – – 20 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 14:30:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Partez en balade accompagnée de Wawa, ethnobotaniste et paysanne, pour découvrir les plantes sauvages comestibles de la région

Partez en balade accompagnée de Wawa, ethnobotaniste et paysanne, pour découvrir les plantes sauvages comestibles de la région. Cette sortie nature conviviale permet de s’initier à la reconnaissance des espèces, à leurs usages culinaires ou médicinaux, dans les cadres naturels préservés au nord du Lot ou au sud Corrèze

La Balade sera couronnée ensuite d’une grignoterie réchauffante et de boissons chaudes au Veirem Bé .

64 Place Luctérius Vayrac 46110 Lot Occitanie +33 6 20 59 72 22

English :

Take a walk with Wawa, ethnobotanist and farmer, to discover the region’s wild edible plants

L’événement Balade Botanique avec Wawa Vayrac a été mis à jour le 2025-12-10 par OT Vallée de la Dordogne