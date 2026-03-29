Balade Botanique avec Wawa Vayrac
Balade Botanique avec Wawa Vayrac samedi 4 avril 2026.
Balade Botanique avec Wawa
64 Place Luctérius Vayrac Lot
Tarif : – – 20 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 14:30:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Partez en balade accompagnée de Wawa, ethnobotaniste et paysanne, pour découvrir les plantes sauvages comestibles de la région
Partez en balade accompagnée de Wawa, ethnobotaniste et paysanne, pour découvrir les plantes sauvages comestibles de la région. Cette sortie nature conviviale permet de s’initier à la reconnaissance des espèces, à leurs usages culinaires ou médicinaux, dans les cadres naturels préservés au nord du Lot ou au sud Corrèze La Balade sera couronnée ensuite d'une grignoterie réchauffante et de boissons chaudes au Veirem Bé
.
64 Place Luctérius Vayrac 46110 Lot Occitanie +33 6 20 59 72 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Take a walk accompanied by Wawa, ethnobotanist and farmer, to discover the region’s wild edible plants
L’événement Balade Botanique avec Wawa Vayrac a été mis à jour le 2026-03-29 par OT Vallée de la Dordogne
À voir aussi à Vayrac (Lot)
- Course de Vayrac le 10 km de la Rivière Espérance Vayrac 12 avril 2026
- Atelier Arts Plastiques Encore un plouf ! Gramat 9 mai 2026
- Journée artistique au bord de l’eau Atmosphère Dordogne Vayrac 24 mai 2026
- Théâtre de l’Usine Tangos Balkaniques Vayrac 29 mai 2026
- Festival Ferrandou Musique The Regent’s Quintet Vayrac 14 juin 2026